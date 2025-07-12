Дюков рассказал об информации о возвращении россиян на турниры к концу 2025 года

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Различные источники позволяют предположить, что вероятность принятия решения о возвращении российских футбольных команд на международные соревнования к концу 2025 года высока. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

26 июня Дюков заявил, что решение о допуске российских клубов и сборных к международным соревнованиям может быть принято в конце 2025 года.

"Недавно я говорил о возвращении к турнирам, это различная информация и интуиция. Откуда информация? Разные источники. Высока вероятность, что Россию вернут до конца 2025 года", - сказал Дюков.

Ранее советник руководства Союза европейских футбольных ассоциаций по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг Сергей Прядкин, выступая на конференции РФС, высказал мнение, что возвращения российских клубов и сборных на международную арену стоит ожидать в ближайшее время.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.