Иван Колесник: у иностранных бойцов остались отличные впечатления от турнира в Омске

В Омске проходил турнир промоушена Shlemenko Fighting Championship, в главном поединке которого россиянин Александр Шлеменко победил испанца Гильерме Кадену

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Иностранных бойцов, прибывших на турнир промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC), который проходил в Омске, радушно встретили, у спортсменов остались отличные впечатления. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.

Помимо российских спортсменов, в турнире приняли участие бойцы из Бразилии, Ирана и Испании. В главном поединке россиянин Александр Шлеменко победил в первом раунде испанца Гильерме Кадену техническим нокаутом.

"Омский турнир, наверное, один из редких турниров, куда приезжают спортсмены из любых стран. И здорово, что у них есть реальная возможность увидеть, что в России самый честный спорт, что у нас спорт является именно тем, что, к сожалению, утрачено на международных соревнованиях в других странах", - сказал Колесник.

Он отметил, что спортсмены, которые приехали из Европы и других стран, убедились в российском гостеприимстве и замечательно провели время в Омске, который в этом году является молодежной столицей России. "Их очень радушно встретили, они пообщались с омичами, погуляли и остались с самыми лучшими впечатлениями. Да, не всем повезло сегодня в октагоне, но, уверен, это не испортило впечатление как о нашей стране, так и об Омской области", - подчеркнул собеседник агентства.

В послужном списке 41-летнего Шлеменко 67 побед, 16 поражений и 1 ничья, еще 1 бой был признан несостоявшимся. 33-летний Кадена является чемпионом Европы по бразильскому джиу-джитсу и действующим чемпионом организации Vendetta Fight Night в среднем весе.