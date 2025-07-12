Мурад Мусаев объяснил поражение "Краснодара" в матче за Суперкубок России по футболу

Футболисты "Краснодара" уступили ЦСКА со счетом 0:1

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" играл на равных с московским ЦСКА в матче Олимпбет - Суперкубка России, но в некоторых незначительных аспектах действовал немного хуже соперника. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

В субботу футболисты ЦСКА со счетом 1:0 обыграли "Краснодар" в матче за суперкубок страны.

"Мы начали хороший матч, первые 35-40 минут играли в хороший футбол и создавали моменты. Потом [допускали] технический брак при развитии атак. В целом равная игра, но, к сожалению, в мелочах ЦСКА был немного лучше", - сказал Мусаев на пресс-конференции после матча.

Мусаев подчеркнул, что главный урок матча - необходимость исключать досадные ошибки в моментах, когда команда играет хорошо. "Когда мы играем хорошо, а в первом тайме мы играли хорошо, нужно не допускать тех технических ошибок, которые приводят к подходам к нашим воротам, наоборот, надо добавлять и стараться добить соперника", - отметил он.