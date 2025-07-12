Двукратный чемпион Европы по футболу Касорла в 40 лет продлил контракт с "Реал Овьедо"

В предстоящем сезоне команда впервые с 2001 года сыграет в высшем дивизионе чемпионата Испании

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании полузащитник Санти Касорла продлил контракт с испанским клубом "Реал Овьедо". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на один год.

Касорле 40 лет, он является воспитанником "Реал Овьедо", за молодежную команду он выступал с 1996 по 2003 год. Игрок вернулся в клуб в 2023 году. В минувшем сезоне "Реал Овьедо", капитаном которого является Касорла, вернулся в высший дивизион чемпионата Испании, где сыграет впервые с сезона-2000/01.

На протяжении карьеры Касорла выступал за испанские "Вильярреал", "Рекреативо", "Малагу", английский "Арсенал" и катарский "Аль-Садд". Вместе с "Арсеналом" он по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной Испании полузащитник выиграл чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах.