Футболист ЦСКА Круговой рассказал, что рад приносить клубу трофеи

Армейцы в субботу выиграли Суперкубок России, победив "Краснодар"

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой рассказал, что рад приносить своей команде удачу для завоевания титулов. Об этом он заявил ТАСС.

В субботу ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в матче за Олимпбет - Суперкубок России. Вместе с ЦСКА Круговой выиграл кубок и суперкубок страны в 2025 году.

"Да, где Круг, там трофей. Каждый кубок - всегда разные ощущения, конечно, положительные эмоции, рад, что победили. Тем более при новом главном тренере, в его первом матче. Надеюсь, что будем продолжать работать в том направлении, что требует от нас тренер, будем показывать свои лучшие качества, обязательно поборемся за медали. Согласен ли, что приношу удачу клубам на трофеи? Пока что да, посмотрим, что будет, на самом деле весело и интересно", - сказал Круговой.