Российские звезды НХЛ и КХЛ проведут чествование Овечкина на Матче года

Игра пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Второй по счету Матч года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоится в Москве. Главный герой этого поединка уже известен заранее - это капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, чествование которого ожидается в связи с его рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Матч пройдет, как и год назад, на "ЦСКА-Арене", его начало запланировано на 18:00 мск (трансляция на Первом канале), а с 12:00 на площади перед дворцом стартует фестиваль болельщиков. Хедлайнером фестиваля будет группа Filatov & Karas. Целью игры является благотворительная помощь: год назад благодаря пожертвованию благотворительных партнеров и прибыли с продаж билетов удалось собрать 10 млн рублей. Адресную помощь получили более 30 детей и взрослых с ДЦП и различными опорно-двигательными нарушениями, и ожидается, что в этом году сумма благотворительного чека вырастет минимум в три раза.

Особенностью этой игры является то, что авторами идеи и организаторами стали именно российские хоккеисты НХЛ. По словам одного из организаторов, защитника "Юты" Михаила Сергачева, год назад он объединил свои усилия с другим хоккеистом из НХЛ, нападающим "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным. Оба попросили помочь Овечкина, понимая, что без него такой масштабный проект они подготовить не смогут. Прошлогодняя игра завершилась со счетом 8:8.

Как рассказал Сергачев, в этом году только за 15 минут было уже продано 7 тыс. билетов при вместимости арены в 12 тыс. зрителей. Те болельщики, кому не хватит билетов, смогут посмотреть игру на специально установленном экране рядом с ареной. Как будет происходить чествование Овечкина, который в начале апреля в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, пока держится в секрете.

Панарин и Сергачев прокатились в метро

Игра пройдет в формате встречи команд Запада и Востока. За сборную Запада сыграют представители НХЛ. Это вратари Сергей Бобровский ("Флорида"), Игорь Шестеркин ("Рейнджерс"), Илья Сорокин ("Айлендерс"), защитники Сергачев, Дмитрий Орлов, Александр Никишин (оба - "Каролина"), Владислав Гавриков ("Рейнджерс"), Артем Зуб ("Оттава"), Александр Романов ("Айлендерс"), Илья Любушкин ("Даллас"), Егор Замула ("Филадельфия"), нападающие Овечкин, Панарин, Евгений Малкин ("Питтсбург"), Василий Подколзин ("Эдмонтон"), Павел Бучневич ("Сент-Луис"), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба - "Коламбус"), Андрей Кузьменко ("Лос-Анджелес"), Кирилл Капризов ("Миннесота"), Андрей Свечников ("Каролина"), Матвей Мичков ("Филадельфия"), Максим Цыплаков ("Айлендерс").

Дебютантами этой игры станут Шестеркин, Капризов и Мичков, который в прошлом сезоне боролся за "Колдер трофи" - приз лучшему новичку НХЛ. Хоккеисты НХЛ сыграют в синей форме, которая по замыслу организаторов перекликается с цветом метро. Неслучайно Сергачев, Панарин и двое других участников матча из КХЛ, спартаковец Николай Голдобин и Александр Волков из "Авангарда", прокатились в столичной подземке.

В команду Востока вошли вратари Илья Набоков ("Металлург"), Максим Дорожко ("Амур"), Даниил Исаев ("Локомотив"), защитники Никита Нестеров (ЦСКА), Егор Яковлев ("Металлург"), Андрей Миронов ("Спартак"), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Богдан Конюшков ("Торпедо"), Даниил Пыленков ("Динамо", Москва), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба - "Авангард"), нападающие Голдобин, Волков, Владимир Ткачев ("Авангард"), Вадим Шипачев ("Динамо", Минск), Павел Порядин ("Спартак"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Дмитрий Бучельников (ЦСКА), Дмитрий Яшкин ("Ак Барс"), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Максим Шалунов ("Локомотив"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Илья Ковальчук.

Сборная Востока сыграет в красной форме, цвет которой перекликается с цветом московского Кремля. Впервые в такой игре примут участие Кравцов и Чистяков. По сравнению с прошлым годом нет в составе самого ценного игрока Кубка Гагарина Александра Радулова.

В тренерские штабы обеих команд войдут титулованные специалисты, работавшие в КХЛ. Команду Запада возглавят трехкратный обладатель Кубка Гагарина (два раза с московским "Динамо" и один раз со СКА), консультант "Филадельфии" Олег Знарок, двукратный обладатель трофея с ЦСКА Сергей Федоров, главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов и возглавивший этим летом СКА Игорь Ларионов.

Командой Востока будут руководить двукратный обладатель Кубка Гагарина (с ЦСКА и "Локомотивом"), главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, обладатель трофея 2024 года с "Металлургом" Андрей Разин, главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов и один из самых титулованных тренеров в истории отечественного хоккея Зинэтула Билялетдинов (две победы в Суперлиге и три в Кубке Гагарина). По сравнению с прошлым годом в обеих командах будет по четыре тренера: добавились Федоров и Билялетдинов, но не оказалось Романа Ротенберга, покинувшего СКА.