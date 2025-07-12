Рекорд Акинфеева и дебют Челестини. ЦСКА выиграл Суперкубок России

В матче за трофей, который прошел в Казани, армейцы победили "Краснодар"

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА обыграли "Краснодар" со счетом 1:0 в матче за Олимпбет - Суперкубок России и стали обладателями первого трофея нового сезона.

Перед матчем Российский футбольный союз (РФС) провел тур Суперкубка по Казани, болельщики имели возможность пообщаться с бывшими футболистами Ари, Дмитрием Сычевым, Георгием Щенниковым и Кириллом Набабкиным. Матч за Суперкубок России впервые прошел с использованием карты болельщика, игру на "Ак Барс Арене" посетили 34 677 зрителей.

Перед началом игры группа Dabro исполнила песню "Юность", ее сопровождали 300 танцоров из местных школ. До этого болельщиков разогрела группа Serebro, исполнив известные песни - "Между нами любовь" и "Мама Люба". Также болельщиков развлек местный диджей Bublegum.

Этот матч стал первым официальным для швейцарца Фабио Челестини, который возглавил ЦСКА 20 июня, сменив на посту главного тренера команды серба Марко Николича. Он немного изменил схему ЦСКА, выпустив защитника Данила Кругового на позиции вингера. Армейцы не могли рассчитывать на получившего травму Родриго Вильягру и не приехавшего полузащитника Максима Мухина. У "Краснодара" не было потерь перед матчем.

Первая игра сезона на удивление была довольно открытой и интересной, хотя обычно команды после летнего отпуска в матче за трофей играют закрыто. "Краснодар" был активен в атаке в первом тайме, несколько моментов было у лучшего нападающего прошлого сезона Джона Кордобы и полузащитника Виктора Са, однако либо ЦСКА спасал Игорь Акинфеев, либо удары шли мимо. ЦСКА активизировался во втором тайме, сразу после перерыва гол забил защитник армейцев Игорь Дивеев, он отличился после скидки Виллиана Роши. Далее команды закрылись, а завершился матч удалением нападающего "Краснодара" Мозеса за отмашку.

Высокий уровень проведения матча

В церемонии награждения приняли участие президент РФС Александр Дюков и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. "Я благодарен республике Татарстан и раису Рустаму Нургалиевичу Минниханову за качественное проведение Суперкубка, мероприятие было проведено на высоком уровне, - сказал Дюков журналистам. - Выбор Казани был не только в ее готовности принять матч и высокой организации, но и в целом в развитии футбола в регионе".

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев объяснил поражение техническими ошибками после первого тайма. "Мы хорошо начали матч, первые 35-40 минут играли в хороший футбол и создавали моменты. Потом [допускали] технический брак при развитии атак. В целом равная игра, но, к сожалению, в мелочах ЦСКА был немного лучше. Когда мы играем хорошо, а в первом тайме мы играли хорошо, нужно не допускать тех технических ошибок, которые приводят к подходам к нашим воротам, наоборот, надо добавлять и стараться добить соперника", - считает он.

Челестини отметил поддержку болельщиков ЦСКА, по его словам, было ощущение, что армейцы играли дома. "На самом деле в первом тайме у нас были небольшие проблемы с мячом, - прокомментировал он ход игры. - Мне кажется, команда должна была лучше держать мяч, контролировать его, создавать голевые эпизоды. Но мы очень целостно и плотно сыграли в обороне. Помимо этого, отношение игроков было просто фантастическим. Без отношения невозможно играть, невозможно побеждать. Сегодня они сыграли на 120%. Да, они пока не находятся в своих оптимальных физических кондициях, но они компенсировали это запредельной самоотдачей и своим отношением к делу".

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Ранее армейцы выигрывали трофей в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах. "Краснодар" второй раз подряд и второй раз в истории играл в матче за суперкубок: в 2024 году команда со счетом 2:4 уступила петербургскому "Зениту".

Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке России, выиграв восьмой титул, вратарь принял участие во всех победных для ЦСКА розыгрышах трофея. По семь побед в суперкубке у Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова. Также 39-летний вратарь является рекордсменом по количеству трофеев среди российских футболистов, в его активе 23 титула.

Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги стартует 18 июля матчем между московским "Динамо" и калининградской "Балтикой". ЦСКА в первом туре 21 июля в гостях сыграет с "Оренбургом", "Краснодар" 20 июля проведет выездной матч с "Пари Нижний Новгород".