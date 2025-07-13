Ди Марию унесли с поля на носилках в первом матче после возвращения в "Росарио Сентраль"

После матча футболист сообщил, что получил ушиб

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Анхель Ди Мария не смог завершить первый матч после возвращения в футбольный клуб "Росарио Сентраль".

Ди Мария сумел реализовать пенальти на 78-й минуте домашней встречи чемпионата Аргентины с "Годой-Крус". Через 11 минут аргентинец был заменен из-за повреждения. Футболист не сумел самостоятельно покинуть поле, его увезли на носилках.

Матч завершился вничью - 1:1. "Годой-Крус" смог восстановить равенство на табло на пятой компенсированной минуте ко второму тайму. Для обеих команд эта игра стала первой в стартовавшем розыгрыше чемпионата Аргентины.

После матча Ди Мария рассказал о характере травмы. "Это был всего лишь небольшой ушиб, но я спокоен. Мы провели хороший матч, но, к сожалению, не смогли победить. Аргентинский футбол - сложная игра, но мы хотели подарить нашим болельщикам повод для радости и хорошо начать чемпионат, но не тут-то было", - приводит комментарий футболиста телеканал Noticias Venevision.

Ди Марии 37 лет, он является воспитанником "Росарио Сентраль". За основную команду футболист выступал с 2005 по 2007 год. О возвращении нападающего в аргентинский клуб стало известно в мае, однако в его расположение игрок прибыл в июле после завершения выступления на клубном чемпионате мира в составе португальской "Бенфики".

По ходу карьеры Ди Мария защищал цвета испанского "Реала", английского "Манчестер Юнайтед", французского "Пари Сен-Жермен" и итальянского "Ювентуса". За карьеру Ди Мария выиграл 35 титулов, включая победу в Лиге чемпионов вместе с "Реалом" в сезоне-2013/14. В составе сборной Аргентины форвард стал победителем чемпионата мира (2022), Кубка Америки (2021, 2024) и Олимпиады (2008).