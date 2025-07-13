Лидер женской сборной России в спринтерском беге Макаренко пока не может набрать форму

Спортсменка заняла второе место на Кубке сильнейших спортсменов с результатом 11,52 секунды

БРЕСТ /Белоруссия/, 13 июля. /ТАСС/. Шестикратная победительница чемпионатов России в беге на 100 метров Кристина Макаренко посетовала на длительное восстановление после травмы и пока не может показывать высокие результаты на соревнованиях. Об этом Макаренко рассказала ТАСС.

На Кубке сильнейших спортсменов в Бресте Макаренко в субботу заняла второе место с результатом 11,52 секунды, уступив своей соотечественнице Юлии Караваевой (11,33). Год назад на Кубке России в Чебоксарах Макаренко пробежала стометровку за 11,01.

"Результат очень плохой, - считает 28-летняя Макаренко. - Тяжело давалась подготовка, очень много было потеряно времени на восстановление. Я только сейчас начинаю чувствовать более-менее какой-то бег. Кажется, я должна бежать побыстрее, но пока не получается. Надеюсь, что на чемпионате России смогу показать более быстрые секунды, на тренировках у меня получается более-менее хорошо".

"Юля - молодец. Я считаю, что было очень странно, когда в такой большой стране, как наша, на протяжении нескольких лет никто не мог конкурировать со мной, хотя были сезоны, когда с результатами 11,30 - 11,40 я могла выигрывать чемпионат России", - заключила собеседница ТАСС.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Казани с 7 по 10 августа.