Полину Кудерметову внесли в пул допинг-тестирования ITF вместо Котова

Всего в регистрируемый пул ITF входят 19 российских теннисистов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) не стала сокращать представительство россиян в своем новом пуле допинг-тестирования, вместо Павла Котова в этот список внесена Полина Кудерметова. Об этом свидетельствуют материалы ITF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего в регистрируемом пуле ITF находятся 19 российских теннисистов. Это Даниил Медведев, Андрей Рублев, Екатерина Александрова, Карен Хачанов, Вероника и Полина Кудерметовы, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Камилла Рахимова, Роман Сафиуллин, Арина Вараксина, Мирра и Эрика Андреевы, Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер, Елизавета Демина и Дарья Мишина.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до двух лет.

Полине Кудерметовой 22 года, она является 64-й ракеткой мира. В первом круге Уимблдонского турнира она уступила его будущей победительнице Иге Свёнтек из Польши в двух сетах (5:7, 1:6).