Шмыков назвал Дюплантиса легкоатлетом, у которого руки как у макаки и бег как у гепарда

В середине июня швед в 12-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

БРЕСТ /Белоруссия/, 13 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка сильнейших спортсменов в прыжках с шестом Михаил Шмыков с большим уважением относится к рекордсмену мира в этой легкоатлетической дисциплине шведу Арману Дюплантису, который, по мнению россиянина, обладает уникальными физическими данными. Об этом Шмыков рассказал ТАСС.

В середине июня в Стокгольме Дюплантис в 12-й раз обновил мировой рекорд, показав результат 6,28 метра.

"Это просто какое-то животное невероятное, я вообще не знаю. Руки как у макаки, бег как у гепарда, а техника вообще не знаю как у кого", - ответил 24-летний Шмыков на вопрос, какие эмоции вызывают у него рекордные прыжки шведского коллеги.

"Не знаю, вырастут ли мои результаты, когда мне представится возможность выступать вместе с Дюплантисом. Я никогда не выступал в тех условиях. Но наш друг Тимур Моргунов (вице-чемпион Европы - 2018 в прыжках с шестом - прим. ТАСС) говорит, что мы бы там прыгали выше, чем дома", - добавил россиянин.

На Кубке сильнейших спортсменов в Бресте Шмыков победил с результатом 5,85 метра и установил новый личный рекорд. "Вот этот турнир стал для меня первым зарубежным стартом в карьере. И сразу личный рекорд. Может быть, в этом есть какая-то взаимосвязь. Я не знаю, жизнь дальше покажет", - заключил собеседник ТАСС.

Дюплантису 25 лет. Шведский легкоатлет побеждал на Олимпийских играх в Токио и Париже. Также спортсмен является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.