Россиянам на ЧМ по водным видам спорта нельзя публиковать в соцсетях флаг страны

Также российским спортсменам на турнире не разрешается комментировать какой-либо конфликт между странами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Условия предоставления российским и белорусским спортсменам нейтрального статуса запрещают им связывать свое выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре с их странами даже в социальных сетях, публикации эмодзи флагов и других национальных символов запрещены. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

Около ста российских и белорусских спортсменов выступят в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который стартовал 11 июля. На турнир они допущены в качестве представителей двух команд - Нейтральных атлетов "Б" (NAB) и Нейтральные атлетов "А" (NAA).

"Обратите внимание, что ни до чемпионата, ни во время чемпионата, ни после чемпионата они не могут связывать свое участие в соревнованиях с Россией или Федерацией водных видов спорта России. Публикация эмодзи с флагом и тому подобного будет означать привязку их участия к стране, которая считается конфликтующей", - отметили в международной федерации.

Также в World Aquatics пояснили, что российским и белорусским спортсменам на турнире не разрешается комментировать "какой-либо конфликт, какую-либо страну, находящуюся в состоянии конфликта, или любую тему, которая могла бы связать их участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта".

Запрет на общение российских и белорусских спортсменов со СМИ World Aquatics сняла в июне. Ранее ТАСС сообщал, что награды спортсменов обеих стран будут учитываться в медальном зачете чемпионата мира, который продлится до 3 августа. В Сингапуре будет разыграно 77 комплектов наград, российские спортсмены выступят в плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании и прыжках в воду.

Первыми на турнире выступят представители плавания на открытой воде, соревнования пройдут с 15 по 20 июля. Синхронное плавание в расписание стоит с 18 по 25 июля, плавание и прыжки в воду - с 26 июля по 3 августа.