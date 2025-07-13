Чемпионат Евразии по ловле карпа пройдет в октябре в России

Турнир состоится с 10 по 19 октября в Республике Адыгея

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпионат Евразии в дисциплине "ловля карпа" пройдет в октябре в России. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров.

В последний раз россияне принимали участие в международных стартах в феврале 2022 года в Литве.

"Первые за долгое время международные соревнования по рыбной ловле - чемпионат Евразии в дисциплине "ловля карпа" - пройдут в России, в рыболовно-спортивном комплексе "Кужоры" Республики Адыгея, - рассказал Комиссаров. - Турнир состоится с 10 по 19 октября, приглашения на него разосланы в 20 дружественных стран, в числе которых Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Осетия, Армения, Таджикистан, Северная Корея, Индонезия, Венгрия, Сербия, Хорватия, Турция, Грузия, Киргизия, Таиланд. В настоящее время готовится приглашение для китайских участников".