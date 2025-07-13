Дегтярев назвал команду BN Racing путеводной звездой для людей с ОВЗ

Инклюзивная команда принимает участие в международном ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Инклюзивная команда BN Racing является путеводной звездой для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в частности для ветеранов спецопераций, чтобы найти новые цели в жизни. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире телеканала "Россия-24".

Команда BN Racing принимает участие в международном ралли "Шелковый путь".

"Их задача, так сказать, стать путеводной звездой для всех людей с безграничными, как мы говорим, возможностями, особенно ветеранов спецопераций, - сказал Дегтярев. - Можно через спортивную реабилитацию, в том числе и в мото- и автоспорте, получить новую цель в жизни и, в общем говоря, обрести новых друзей и достичь новых результатов".

Ралли "Шелковый путь" проходит с 12 по 22 июля по территориям России и Монголии. В общей сложности за 10 дней экипажам нужно будет преодолеть около 5 тыс. километров, половину из них составят скоростные участки.