Футболист ЦСКА Шуманский рассказал о работе с тренером Челестини

По словам нападающего, новый тренер команды является открытым человеком

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Открытость нового главного тренера ЦСКА Фабио Челестини подкупает футболистов, с ним можно обсудить все. Об этом ТАСС рассказал белорусский нападающий команды Артем Шуманский.

В субботу ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в матче за Олимпбет - Суперкубок России. Это матч стал первым официальным для Челестини во главе ЦСКА.

"Непередаваемые эмоции, это мой первый такой опыт, суперкубок довольно редко можно выиграть, потому что должны сойтись все звезды - выиграть либо кубок, либо чемпионат, а потом еще один матч, - сказал Шуманский. - Очень рад, потому что мало кому это удается. У меня не было никакого разговора с Фабио, он мне говорит, что я должен делать, я это делаю, либо не делаю, смотря как он видит. Он дал мне шанс, надеюсь, что я им воспользовался, посмотрим, что будет в дальнейшем".

"Фабио - очень общительный человек. Если есть какие-то вопросы у игроков или тренерского штаба, то каждый может подойти к нему, поговорить об этом. Что касается целей на сезон, то мы - ЦСКА, этим все сказано. Есть кричалка "ЦСКА всегда будет первым", поэтому мы настраиваемся только на победу в чемпионате", - добавил нападающий.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня, сменив на этому посту Марко Николича. После ухода из ЦСКА он возглавил греческий АЕК. "Марко написал сообщение для всех в группе, кому-то позвонил. Но я узнал это из сообщения в группе, желаю ему удачи в новом клубе, он многое для нас сделал. Я много взял у него в плане опыта, спасибо ему, - отметил Шуманский. - Надеюсь, что я ему где-то помог. Честно, отреагировал на это нормально, потому что слухи ходили уже давно. Не могу сказать, что был сильно расстроен, потому что уже подготовился к этому. Но он мне дал многое, например, физическую форму, которой мне не хватало. Часто со мной разговаривал, верил в меня, да, нечасто выпускал, но это уже в прошлом, спасибо Марко за работу".