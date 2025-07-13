Шуманский рассказал, что бывший диетолог Роналду дает футболистам ЦСКА секретные напитки

Хосе Блеса начал работать в ЦСКА с приходом Фабио Челестини на пост главного тренера команды

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Бывший диетолог Криштиану Роналду Хосе Блеса удивил футболистов ЦСКА, он дает игрокам для восстановления определенные напитки. Об этом ТАСС рассказал нападающий ЦСКА Артем Шуманский.

Блеса начал работать в ЦСКА с приходом Фабио Челестини на пост главного тренера команды.

"На самом деле я не сразу узнал, что буду работать с бывшим диетологом Криштиану Роналду, - сказал Шуманский. - У него неплохой английский язык, я тоже неплохо говорю на нем, поэтому мне удается с ним пообщаться нормально, спросить про питание, напитки. Он перед каждой игрой нам дает свои секретные напитки, после тренировок тоже. Это все вновую для меня, пока мне все нравится. Каждый диетолог отличается друг от друга, разные школы и страны, конечно, он тоже отличается".