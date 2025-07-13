Мамиашвили назвал матчевую встречу борцов России и США в Венгрии началом трилогии

Два других матча пройдут в России и США

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Матчевая встреча сборных России и США по вольной борьбе, которая состоится 21 июля в Будапеште, станет началом трилогии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Ранее пресс-служба ФСБР сообщила, что встреча пройдет в рамках Профессиональной борцовской лиги в Будапеште, а еще два матча - на территориях России и США.

"Это будет трилогия, и неслучайно главными действующими лицами будут сборные России и США - команды двух стран, которые были вместе во время достаточно трагических для всей международной спортивной борьбы месяцев, когда нашему виду спорта пришлось бороться за место в олимпийской семье".

15 мая 2013 года борцы сборных США, России и Ирана провели матчевые встречи на Центральном вокзале Нью-Йорка в рамках всемирной кампании за сохранение соревнований по борьбе в программе Олимпиады. А за день до этого команды приняли участие в пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где призвали мировое сообщество оказать поддержку этому виду спорта в борьбе за право называться олимпийским.

Мамиашвили сообщил, почему именно Будапешт станет местом проведения первой встречи сборных. "Мы выбрали ту страну, где сейчас удобно провести эти соревнования, - в это время в Будапеште будет проходить рейтинговый турнир, где команда США будет в полном составе. В техническом плане это маленький бонус в пользу соперника, потому что мы едем туда после чемпионата страны, и в Венгрии выступит не основной состав, - отметил глава ФСБР. - Но все эти ребята талантливы, мы на них рассчитываем. Это члены сборной страны, и убежден, что за ними перспектива отбора на Олимпийские игры. В данном случае этот матч больше, чем просто спортивная встреча. Есть такое избитое выражение "быть в одной лодке". И мы это сейчас как никогда остро чувствуем. Хорошо помним события, которые нас фундаментально объединяли, и мы должны учитывать и пользоваться этим опытом".

Президент ФСБР считает, что ситуация в отношении российских спортсменов меняется: "Львиная доля российских и белорусских спортсменов уже выступает, есть даже вид спорта, где белорусы могут выступать под своим флагом, с гимном своей страны. Ситуация потихоньку меняется, люди возвращаются из зазеркалья. Да, есть противники такой тенденции - я об этом открытым текстом говорю. Но все хорошее, что есть в спорте, в любом случае должно продолжаться". Глава ФСБР отметил, что венгерская сторона пошла навстречу в вопросах организации: "Мы активно работаем с посольством Венгрии, которое пошло нам навстречу в организации как самого турнира, так и в вопросах логистики и получения виз".