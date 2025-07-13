Прыгун в высоту Лысенко установил лучший результат сезона в мире

На Кубке сильнейших спортсменов в Бресте спортсмен преодолел планку на высоте 2,35 метра

БРЕСТ /Белоруссия/, 13 июля. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко стал победителем Кубка сильнейших спортсменов с лучшим результатом сезона в мире. Соревнования проходят в Бресте.

Спортсмен показал результат 2,35 метра. Ранее в текущем сезоне высоту 2,34 метра брали украинец Олег Дорощук и У Сан Хёк из Южной Кореи. Нормативом для отбора на чемпионат мира является высота 2,32 метра.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 13 по 21 сентября 2025 года в Токио. В марте 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций наложила запрет российским и белорусским атлетам на участие во всех крупных международных стартах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

Лысенко 28 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, чемпионом мира в помещении 2018 года.

В женских соревнованиях в тройном прыжке россиянка Екатерина Конева установила лучший результат сезона в Европе и пятый в мире - 14,49 метра.