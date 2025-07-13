Овечкин со сцены поблагодарил болельщиков, пришедших на Матч года

Игра между российскими игроками НХЛ и КХЛ пройдет в воскресенье на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Александр Овечкин со сцены поблагодарил болельщиков, пришедших на матч между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч пройдет на "ЦСКА-Арене". В 18:30 мск перед началом игры запланирована церемония чествования Овечкина, который установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Дорогие болельщики, спасибо, что пришли. Все на хоккей!" - сказал Овечкин на сцене во время фестиваля для болельщиков.

Впервые подобный матч состоялся в 2024 году. Благодаря пожертвованию благотворительных партнеров и прибыли с продаж билетов удалось собрать 10 млн рублей. Адресную помощь получили более 30 детей и взрослых с ДЦП и различными опорно-двигательными нарушениями. Ожидается, что в этом году сумма благотворительного чека вырастет минимум в три раза.