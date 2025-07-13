Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс выиграли парный турнир Уимблдона

В финале теннисистки обыграли Се Шувэй и Елену Остапенко

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли представительницу Тайваня Се Шувэй и Елену Остапенко из Латвии в финальном матче Уимблдона в парном разряде. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:2, 6:4 в пользу Кудерметовой и Мертенс, посеянных на турнире под восьмым номером. Се Шувэй и Остапенко выступали под четвертым номером посева.

Кудерметовой 28 лет, она располагается на 46-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и на 11-й - в парном. Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Roland Garros, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.

Мертенс 29 лет, она располагается на 23-й позиции в одиночном мировом рейтинге и на 19-й - в парном. Бельгийка имеет в активе 10 титулов WTA в одиночном разряде, 22 - в парном. Теннисистка пять раз побеждала на турнирах Большого шлема в паре - на US Open (2019), Уимблдоне (2021, 2025) и Australian Open (2021, 2024).

Кудерметова стала первой с 2017 года теннисисткой из России, выигравшей Уимблдон в парном разряде. Тогда победу одержали Екатерина Макарова и Елена Веснина. В 2021 году Кудерметова и Веснина в финале турнира проиграли Мертенс и Се Шувэй.

Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в сезоне. Турнир проводится на травяных кортах и завершится 13 июля финальным матчем в мужском одиночном разряде между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.