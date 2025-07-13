Юные китайские шахматисты одержали победу над россиянами в Матче дружбы

У россиян лучший результат показали Роман Шогджиев и Арсений Клещевников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Юные шахматисты из Китая победили российских сверстников в Матче дружбы, который в эти выходные состоялся в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Федерации шахмат Свердловской области.

"По итогам двух дней напряженной и увлекательной борьбы команда из Поднебесной набрала в сумме 33,5 очка и обошла соперников из России на три балла", - говорится в сообщении.

У россиян лучший результат показали мастер FIDE Роман Шогджиев и кандидат в мастера Арсений Клещевников, набравшие по 5 очков из 8 возможных.

В матче звезд чемпион Азии среди юношей россиянин Алексей Прохоров проиграл китайскому гроссмейстеру Бай Цзиньши. "Если накануне в рапиде соперники сыграли вничью 2:2, то сегодня, в состязаниях в блиц мастерство и опыт оказались целиком на стороне китайского гроссмейстера. В десяти партиях он набрал 8,5 очка и по сумме обоих видов соревновательной программы обошел Прохорова на 1,5 балла", - сообщили также в федерации.

В понедельник, 14 июля, состоятся сеансы одновременной игры, в которых участники матча звезд дадут сеансы игры против команд страны соперника.