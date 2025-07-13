Организаторы Матча года указали на льду точку, откуда Овечкин чаще всего забивал в НХЛ

Точка представляет собой небольшой по диаметру круг на границе левого круга вбрасывания

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы Матча года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Фонбет - Континентальной хоккейной лиги специально пометили на льду точку, откуда капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забивал наибольшее количество своих голов в НХЛ.

Точка представляет собой небольшой по диаметру круг на границе левого круга вбрасывания. На ней нанесена внутри цифра 8 и надпись "офис Ови".

Матч года начнется в 18:00 мск.

В начале апреля 39-летний Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Сейчас на счету российского форварда "Вашингтона" 897 заброшенных шайб.