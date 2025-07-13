Овечкин рассказал о желании посетить Норильск и Таймыр

С 2017 года в Норильске проводятся благотворительные матчи с участием ветеранов отечественного хоккея

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал о желании посетить Таймыр и Норильск, чтобы сыграть в благотворительном матче. Об этом он рассказал ТАСС.

"Конечно, мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени - тренировки, подготовка к сезону. Но когда будет время - с удовольствием", - рассказал Овечкин.

Благотворительные матчи в Норильске проводятся с 2017 года. Алексей Касатанов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Александр Могильный и другие прославленные ветераны каждый год играют благотворительный матч со сборной Норильска. В марте 2025 года в этом матче дебютировали олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук и трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.