Лысенко уверен, что кто-то из зарубежных прыгунов радуется его недопуску на чемпионат мира

В воскресенье на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте Лысенко победил с результатом 2,35 метра и установил лучший результат сезона в мире

БРЕСТ /Белоруссия/, 13 июля. /ТАСС/. Прыгун в высоту Данил Лысенко, установивший на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте лучший результат сезона в мире, уверен, что некоторые из иностранных прыгунов будут испытывать радость от того, что россиянин не сможет составить им конкуренцию на сентябрьском чемпионате мира в Токио. Такое мнение Лысенко высказал ТАСС.

В воскресенье на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте Лысенко победил с результатом 2,35 метра и установил лучший результат сезона в мире.

"Следят ли зарубежные соперники за моими выступлениями? Этот турнир они вряд ли смотрели, но попозже, когда видео с моим прыжком на 2,35 м появится в интернете, они обязательно его прокрутят, - считает Лысенко. - Я уверен, что кто-то из них подумает в этот момент о том, что как хорошо, что меня не будет в сентябре на чемпионате мира. Пусть они радуются, но в следующий раз постараюсь прыгнуть еще выше. И это будет совсем скоро".

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 13 по 21 сентября 2025 года в Токио. В марте 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций наложила запрет российским и белорусским атлетам на участие во всех крупных международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

"Я испытываю радость от того, что мне удалось сегодня показать такой результат. Очень доволен, мы шли к этому, и вот наконец получилось, спасибо большое моим замечательным тренерам, жене и близким, которые всегда рядом со мной. Я ехал в Брест с таким зарядом, что здесь можно и нужно прыгать высоко, и думал не о победе, а о результате", - заключил Лысенко.

Лысенко 28 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, чемпионом мира в помещении 2018 года.