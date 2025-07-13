Чесноков назвал потрясающим финал Уимблдона в женском парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс победили Се Шувэй из Тайваня и Елену Остапенко из Латвии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Финальный матч Уимблдона в женском парном разряде между российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элизе Мертенс против представительницы Тайваня Се Шувэй и Елены Остапенко из Латвии получился потрясающим. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась победой Кудерметовой и Мертенс со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

"Потрясающий матч, особенно на фоне вчерашнего финала в одиночном разряде. Девочки хорошо начали, но потом начался непонятный спад. Во втором сете они легко переиграли соперниц. В третьем могли вести 5:0, но в нужные моменты пошли ошибки", - отметил Чесноков.

"Когда счет стал 3:4, Шувэй провалила гейм на своей подаче и стала играть слишком слабо, в последнем гейме были потрясающие розыгрыши. Я поздравляю Веронику Кудерметову, она очень долго шла к победе на турнире Большого шлема. Здорово, что у нас есть хотя бы один титул на Уимблдоне", - добавил он.

Кудерметовой 28 лет, она располагается на 46-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и на 11-й - в парном. Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.