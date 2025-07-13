Янчук считает, что теннисистка Кудерметова создана для парной игры

Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс выиграли парный турнир на Уимблдоне

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова создана для игры в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс стала победительницей Уимблдона. В финале они обыграли представительницу Тайваня Се Шувэй и Елену Остапенко из Латвии со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

"Класс игры у Вероники достаточно высокий, и это помогает ей в паре. Психологически парная игра ей легче дается. Есть игроки, которые созданы для пары, и это случай Кудерметовой. В паре она более свободно играет", - отметил Янчук.

"Против нее играла тоже сильная одиночница - Остапенко выигрывала турнир Большого шлема в одиночке. От их игры на задней линии многое сегодня зависело, но при этом Кудерметова еще и хорошо играла у сетки. Конечно, Се Шувэй - это больше парный игрок, и на нее часто старались играть, что принесло успех. Мы рады за Кудерметову, пожелаем ей дальнейших успехов, эта победа очень важна для нашего тенниса, у нас давно не было побед на турнирах Большого шлема", - добавил он.

Кудерметовой 28 лет, она располагается на 46-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и на 11-й - в парном. Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Roland Garros, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.