Сыновья Овечкина приняли участие в разминке на льду перед Матчем года

Встреча пройдет на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сыновья капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александра Овечкина Сергей и Илья приняли участие в разминке перед Матчем года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра с участием российских игроков Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги пройдет на "ЦСКА-Арене".

Дети Овечкина, как и их отец, вышли на лед в форме команды Запада. Вместе с ними в разминке участвовал и сын одного из тренеров команды, двукратного обладателя Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергея Федорова.