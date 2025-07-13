Сборная России по легкой атлетике победила на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте

Российские легкоатлеты завоевали 32 золотые, 30 серебряных и 25 бронзовых наград

БРЕСТ /Белоруссия/, 13 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты стали победителями Кубка сильнейших спортсменов в белорусском Бресте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС со стадиона "Брестский", где в течение двух дней проходили соревнования.

Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике проходил в Бресте с 12 по 13 июля. Российские легкоатлеты завоевали 32 золотые, 30 серебряных и 25 бронзовых наград. Хозяева соревнований выиграли 11 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Состав сборной на международные соревнования в Бресте формировался по итогам Кубка России, проходившего в подмосковном Жуковском с 20 по 22 июня.