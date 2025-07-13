Селиваненко оценил победу Кудерметовой и Мертенс на Уимблдоне

В финале теннисистки победили Се Шувэй и Елену Остапенко

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероники Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс выиграли самые важные розыгрыши финала парного турнира Уимблдона, поэтому и одержали победу. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко.

В воскресенье Кудерметова и Мертенс победили представительницу Латвии Елену Остапенко и Се Шувэй из Тайваня со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

"Это был увлекательный и зрелищный матч, который держал в напряжении до самого конца. Четыре девушки, которые сегодня играли, находятся на ведущих позициях в мировой парной классификации. Сегодняшний финал держал всех в напряжении до последнего розыгрыша. По ходу игры преимущество переходило от одной пары к другой, но в итоге самые важные мячи остались за Вероникой и Элизе", - сказал Селиваненко.

"Для Вероники это первая победа на турнирах Большого шлема. Она несколько лет назад была в одном мяче от успеха, но тогда удача улыбнулась соперницам. Так что сегодняшняя победа, одержанная на главном корте мира, долгожданная и заслуженная", - добавил собеседник агентства.

Кудерметовой 28 лет, она располагается на 46-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и на 11-й - в парном. Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.