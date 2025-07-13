Овечкину подарили автомобиль в рамках чествования его рекорда в НХЛ

Чествование прошло перед Матчем года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чествование капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в связи с рекордом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошло перед Матчем года. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

В Москве на "ЦСКА-Арене" проходит Матч года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги и Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Овечкин появился на льду последним из всех участников матча после того, как визуально было представлено его достижение в НХЛ. После чего на площадке появился автомобиль, который стал подарком капитану "Вашингтона".

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

За матчем также на большом экране следят болельщики на площади перед "ЦСКА-Ареной".

Овечкин в начале апреля побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги (894). Сейчас на счету российского форварда "Вашингтона" 897 заброшенных шайб.