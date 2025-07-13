Малышев назвал неудовлетворительными итоги прошлого сезона для футболистов "Спартака"

В чемпионате России команда заняла четвертое место, а в кубке страны проиграла в финале "пути регионов"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в прошлом сезоне показал неудовлетворительные результаты. Об этом журналистам заявил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

"Спартак" по итогам чемпионата страны занял четвертое место. В Фонбет - Кубке России красно-белые вылетели от "Ростова" в финале "пути регионов".

"Итоги сезона прошлого неудовлетворительные. Выводы сделаны, рассчитываем, что новый сезон покажет, что мы способны достичь большего", - сказал Малышев.

В межсезонье "Спартак" пока пополнил только один игрок - нападающий Антон Заболотный. "Хочется [еще новичков], но в каждом случае свои нюансы. Трансферы, которые планировались, пока не сложились. Очевидно, что позиции, которые требуют укрепления, были определены, еще когда заканчивался предыдущий сезон, но, как вы понимаете, в ситуации с зарубежными игроками достаточно сложно сейчас, до начала сезона, произвести серьезные усиления. Некоторые игроки ждут [предложений] из чемпионатов, которые участвуют в еврокубках, или устраивают аукцион", - отметил гендиректор "Спартака".

В первом туре нового розыгрыша Мир - Российской премьер-лиги "Спартак" 19 июля примет махачкалинское "Динамо".