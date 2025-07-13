Малышев назвал неудовлетворительными итоги прошлого сезона для футболистов "Спартака"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в прошлом сезоне показал неудовлетворительные результаты. Об этом журналистам заявил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.
"Спартак" по итогам чемпионата страны занял четвертое место. В Фонбет - Кубке России красно-белые вылетели от "Ростова" в финале "пути регионов".
"Итоги сезона прошлого неудовлетворительные. Выводы сделаны, рассчитываем, что новый сезон покажет, что мы способны достичь большего", - сказал Малышев.
В межсезонье "Спартак" пока пополнил только один игрок - нападающий Антон Заболотный. "Хочется [еще новичков], но в каждом случае свои нюансы. Трансферы, которые планировались, пока не сложились. Очевидно, что позиции, которые требуют укрепления, были определены, еще когда заканчивался предыдущий сезон, но, как вы понимаете, в ситуации с зарубежными игроками достаточно сложно сейчас, до начала сезона, произвести серьезные усиления. Некоторые игроки ждут [предложений] из чемпионатов, которые участвуют в еврокубках, или устраивают аукцион", - отметил гендиректор "Спартака".
В первом туре нового розыгрыша Мир - Российской премьер-лиги "Спартак" 19 июля примет махачкалинское "Динамо".