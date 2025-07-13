"Создана для пары". Теннисистка Кудерметова выиграла парный турнир Уимблдона

Она стала третьей россиянкой, победившей в парном женском разряде Уимблдона

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного турнира Уимблдона. Соревнования проходили в Лондоне.

В финале они победили представительницу Латвии Елену Остапенко и Се Шувэй с Тайваня - 3:6, 6:2, 6:4. В первом сете три стартовых гейма завершились проигрышем каждой парой своих подач. Кудерметова и Мертенс первыми реализовали свою подачу и повели со счетом 3:1. Однако с этого момента у них начался провал, и следующие пять геймов выиграли соперницы. Во второй партии россиянка и бельгийка также сделали ранний брейк, однако на этот раз свое преимущество они не упустили и выиграли сет со счетом 6:2.

В решающем сете шла напряженная борьба на подачах Мертенс и Кудерметовой до счета 2:2, однако в третий раз гейм на своей подаче они проиграли, а соперницы следующий выиграли под ноль. Не без труда Кудерметова и Мертенс удержали свою подачу при счете 2:4, однако затем у Се Шувэй случился спад, она медленно подавала и не могла справиться с мячами, которые прилетали ей на заднюю линию. В последнем гейме Кудерметова и Мертенс смогли выиграть два длинных розыгрыша.

"Потрясающий матч, особенно на фоне вчерашнего финала в одиночном разряде. Девочки хорошо начали, но потом начался непонятный спад. Во втором сете они легко переиграли соперниц, а в третьем могли вести 5:0, но в нужные моменты пошли ошибки. Я поздравляю Веронику Кудерметову, она очень долго шла к победе на турнире Большого шлема. Здорово, что у нас есть хотя бы один титул на Уимблдоне", - сказал ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Для Кудерметовой это второй финал Уимблдона в карьере, в 2021 году она и Елена Веснина уступили Мертенс и Се Шувэй. "Для меня это суперособенный момент, так как это мой первый Шлем. Рада находиться здесь с этим красивым трофеем. В прошлый раз я играла против Элизе и Су Шувэй, но тогда проиграла, имея матчбол, и теперь этот трофей наконец мой", - сказала Кудерметова на церемонии награждения.

В паре играет более свободно

Кудерметова и Мертенс часто играют в одиночном разряде, однако наибольших успехов они добились именно в парных турнирах. В 2022 году они вместе играли на протяжении всего года, а в его конце стали победительницами Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). После триумфа этот дуэт распался, так как Кудерметова решила пробовать играть с соотечественницами для подготовки к Олимпиаде в Париже.

Дуэт воссоединился весной на турнире в Мадриде, где теннисистки дошли до финала, но выиграть его не смогли. Затем они проиграли финал турнира в Риме и дошли до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что Кудерметова в паре играет более свободно. "Класс игры у Вероники достаточно высокий, и это помогает ей в паре, - сказал Янчук ТАСС. - Есть игроки, которые созданы для пары, и это случай Кудерметовой. В паре она более свободно играет".

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отметил престижность победы на Уимблдоне. "Для Вероники это первая победа на турнирах Большого шлема. Она несколько лет назад была в одном мяче от успеха, но тогда удача улыбнулась соперницам. Так что сегодняшняя победа, одержанная на главном корте мира, долгожданная и заслуженная", - добавил собеседник агентства".

Кудерметова стала третьей россиянкой, выигравшей Уимблдон в парном разряде. До этого в 2017 году победительницами турнира становились Веснина и Екатерина Макарова. В 1992 году Наталья Зверева, выступая за сборную СНГ, выиграла соревнования вместе с американкой Джиджи Фернандес. По итогам Уимблдона Кудерметова станет пятой ракеткой мира в парном разряде. Ее наивысшим достижением является второе место. Остапенко, несмотря на поражение, станет первой ракеткой мира.