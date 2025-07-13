Овечкин назвал большим плюсом приход Романа Ротенберга в "Динамо"

1 июля "Динамо" сообщило, что Ротенберг стал членом совета директоров клуба

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Приход Романа Ротенберга в систему московского хоккейного клуба "Динамо" можно назвать большим плюсом для команды, поскольку он является сильным специалистом и может помочь клубу развиваться. Такое мнение журналистам высказал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, являющийся воспитанником "Динамо".

1 июля "Динамо" сообщило, что Ротенберг стал членом совета директоров клуба. Специалист будет отвечать за развитие детско-юношеского и молодежного хоккея.

"Конечно, слежу за этим. Роман - большой человек в хоккее, он знает свое дело, поэтому для "Динамо" это большой плюс. Дай бог, чтобы все сработало и хоккейный клуб "Динамо" только развивался", - сказал Овечкин.

Ротенбергу 44 года, с 2022 года он работал главным тренером петербургского СКА. В сезоне-2022/23 команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила московскому ЦСКА. В минувшем сезоне СКА в первом раунде плей-офф уступил московскому "Динамо".

Ротенберг работал в системе СКА с 2011 года. Также он является тренером команды "Россия 25". В июне стало известно, что Ротенберга на посту главного тренера СКА сменил Игорь Ларионов.