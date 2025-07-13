Овечкин заявил, что был бы рад поиграть в одной команде с Малкиным

Овечкин выступает за "Вашингтон", Малкин - за "Питтсбург"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что было бы прекрасно поиграть в одной команде с трехкратными обладателями Кубка Стэнли Евгением Малкиным и Сидни Кросби. Об этом Овечкин рассказал журналистам.

Малкин и Кросби выступают за "Питтсбург".

"Если это [обмен Малкина и Кросби в "Вашингтон"] совершится, то было бы прекрасно. Если нет, то будем бороться своими силами", - сказал Овечкин.

Овечкину 39 лет, в апреле он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас на счету российского форварда "Вашингтона" 897 заброшенных шайб. Российский нападающий на протяжении всей карьеры в НХЛ выступает за "Вашингтон", с которым у него по окончании следующего сезона истекает контракт.