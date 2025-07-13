Каменский: игроки НХЛ были мастеровитее соперников из КХЛ в реализации моментов

Хоккеисты НХЛ одержали победу в благотворительном матче со счетом 15:3

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Матче года показали куда более высокое мастерство в реализации голевых моментов, нежели их соперники из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Российские хоккеисты НХЛ обыграли соперника со счетом 15:3 в Москве на "ЦСКА-Арене".

"Одна команда сыграла лучше, чем другая, но здесь дело не в счете. Это благотворительный матч, в котором играют не на результат, а для болельщиков и тех детей, которым собираются деньги на лечение. На результат не надо обращать внимание, все в отпуске. Естественно, мастерства немного больше у ребят из НХЛ. Игровое мышление у всех одинаково, игроки НХЛ лучше в плане исполнения в концовке голевого момента. Оттуда ребята были более нацелены", - сказал Каменский.

"Но опять же - это никому не упрек, это отпуск, лето, каждый готовится по-своему", - добавил он.