Фетисов рассказал, что его внуку понравилась атмосфера матча между звездами НХЛ и КХЛ

Команда НХЛ одержала победу со счетом 15:3

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Внуку двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова понравился хоккей, показанный российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Фетисов рассказал ТАСС.

Российские хоккеисты НХЛ обыграли соперников со счетом 15:3 в Москве на "ЦСКА-Арене".

"Атмосфера фантастическая, середина лета, полный стадион. Я был на хоккее со своим внуком, ему год и 10, ему тоже понравилось. Атмосфера этого матча подтверждает то, что хоккей - игра номер один в нашей стране. В плане хоккейного имиджа у нас все хорошо: и Александр Овечкин побил рекорд, и у нас два обладателя Кубка Стэнли в этом году, Александр Могильный в Зале хоккейной славы", - сказал Фетисов.

"Пока мы подъезжали к стадиону, видели, как много людей шли, они махали мне, узнавали. Атмосфера фантастическая, спасибо организаторам. Хоккей - это наша игра, у нас ее никто не отберет. Никакие санкции этому не помешают, хоккей находится в культуре нашего народа", - добавил он.