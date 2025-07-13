Фетисов: крупное поражение игроков КХЛ в Матче года не нанесет лиге имиджевый урон

Благотворительный матч завершился победой команды игроков НХЛ со счетом 15:3

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Разгромное поражение российских игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от соотечественников из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Матче года не должно нанести КХЛ имиджевый урон. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Хоккеисты КХЛ проиграли соперникам из НХЛ со счетом 3:15.

"Ни в коем случае, - ответил Фетисов на вопрос о возможном имиджевом уроне для КХЛ после этого поражения. - Все-таки лето и много чего еще. Ребята уже под тренировочной нагрузкой. То, что сегодня произошло, идет на развитие хоккея".

"Игровое мышление у обеих команд похоже, но исполнительское мастерство у игроков НХЛ было выше. Это бросалось в глаза, было очевидно. Факт тот, что ребятам, кто играл за КХЛ, есть к чему стремиться. Это тоже важно", - добавил он.