Мастерства оказалось больше. Звезды НХЛ обыграли соперников из КХЛ в Матче года

На благотворительные нужды удалось собрать 30 млн рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Матче года одержали победу над соперниками из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Герой дня Александр Овечкин отметился голом, но не забил послематчевый буллит.

Большую роль в организации этого поединка играли хоккеисты клубов НХЛ Михаил Сергачев ("Юта") и Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс"). Благодаря приезду на матч 20 с лишним игроков НХЛ организаторам удалось собрать аншлаг на хоккейном матче в середине июля, что можно назвать достижением.

"Я был на хоккее со своим внуком, ему год и 10, ему тоже понравилось. Атмосфера этого матча подтверждает то, что хоккей - игра номер один в нашей стране. Пока мы подъезжали к стадиону, видели, как много людей шли, они махали мне, узнавали. Атмосфера фантастическая, спасибо организаторам. Хоккей - это наша игра, у нас ее никто не отберет. Никакие санкции этому не помешают, хоккей находится в культуре нашего народа", - рассказал ТАСС о своей поездке на матч двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Болельщики поджидали игроков у КПП "ЦСКА-Арены" уже за четыре-пять часов до начала матча. Овечкин приехал одним из первых со своими сыновьями, с которыми он потом выехал на предматчевую разминку. После прибытия обладатель нового рекорда по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ подошел к наземной парковке и дал несколько автографов ждавшим там его взрослым и детям.

Через КПП машины с игроками проезжали, как правило, довольно быстро. Только Сергачев, когда у его водителя проверяли пропуск, помахал болельщикам через открытое окно автомобиля. Автографами же осчастливили болельщиков у КПП, а потом и у парковки Матвей Мичков, Дмитрий Орлов, Дмитрий Воронков.

Где-то через полтора часа все участники матча вышли на сцену фестиваля для тех болельщиков, которые не смогли попасть на "ЦСКА-Арену". Последним из них выходил Овечкин, который со сцены поблагодарил зрителей за поддержку и призвал идти на хоккей.

Мастер-класс от НХЛ

После выступления уже на льду "Иванушек International" в рамках предматчевого шоу зрители могли познакомиться с городами, где начинали хоккейный путь нынешние российские игроки НХЛ: от Хабаровска, где играл Артем Зуб, до Кузодеево, где находится малая родина Кирилла Капризова, и Ангарска, где начинал играть Дмитрий Воронков. Последнее же слово в представлении также было за Овечкиным: в его честь было оформлено визуальное шоу. Следом на лед выехал автомобиль китайского производства, который партнеры матча подарили капитану "Вашингтона".

Другой фишкой этого матча можно было назвать так называемый "офис Ови" - маленькая зона на линии круга вбрасывания на обеих частях площадки с цифрой 8. Воспользоваться такой подсказкой Овечкин в полной мере не сумел, забив лишь один гол.

"Прошло шикарно, спасибо организаторам и болельщикам. Думаю, что болельщики получили удовольствие и сделали доброе дело. Думаю, что в следующем году будет более масштабно", - отметил после матча Овечкин.

Матч же завершился разгромной победой сборной Запада, которую представляли игроки НХЛ, со счетом 15:3. Несмотря на то что российские хоккеисты НХЛ позднее стали приступать к индивидуальной подготовке, ощущалось их доминирование в плане мастерства. Им нельзя было оставлять оперативный простор при атаке, что показал своим голом Евгений Малкин.

"Естественно, мастерства немного больше у ребят из НХЛ. Игровое мышление у всех одинаково, игроки НХЛ лучше в плане исполнения в концовке голевого момента. Оттуда ребята были более нацелены", - отметил в разговоре с ТАСС вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Хет-триком в игре отметился финалист Кубка Стэнли этого года Василий Подколзин. Мичков сумел-таки уже в статусе игрока НХЛ реализовать лакросс, а в серии послематчевых буллитов Овечкин не сумел переиграть Максима Дорожко. После игры стало известно, что общими усилиями на благотворительные нужды удалось собрать 30 млн рублей.