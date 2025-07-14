Футболиста Ямаля обвинили в найме людей с карликовостью на вечеринку

Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, намерена принять меры в отношении игрока

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Испанского футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля обвинили в привлечении людей с карликовостью в качестве развлекательного персонала на вечеринку в честь своего 18-летия. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью.

"Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, осуждает привлечение людей с карликовостью в качестве развлекательных работников на праздник Ямаля. Мы примем меры правового и общественного воздействия", - говорится в заявлении.

Ямаль является воспитанником "Барселоны". Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за "Барселону", забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.