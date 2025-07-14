Мирра Андреева заработала на Уимблдоне €512 тыс.

Спортсменка дошла на турнире до четвертьфинала

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Мирра Андреева заработала €512,2 тыс. призовых за выступление на Уимблдоне.

На прошедшем турнире Андреева дошла до четвертьфинала в одиночном турнире и выбыла в третьем круге в парах. Столько же заработала Людмила Самсонова, показавшая аналогичный результат.

Четвертьфиналисты Уимблдона Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов заработали на турнире по €461,716 тыс., спортсмены не играли в парах. Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс за победу в парном турнире получат €784,8 тыс., еще €114,27 тыс. Кудерметовой достанутся за выступление в одиночке.

Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в сезоне. Турнир проводится на травяных кортах.