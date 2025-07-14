Вышедший на бой под песню "Матушка Земля" бразилец Уокер планирует получить гражданство РФ

Ранее спортсмен признался в любви к России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер планирует получить российское гражданство. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Как ранее сообщал ТАСС, Уокер вышел под песню "Матушка Земля" перед своим поединком на турнире UFC, который он завершил досрочной победой в первом раунде. После поединка Уокер признался в любви к России.

"У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует [получить гражданство РФ], процесс будет поступательным", - сказал собеседник агентства.

Уокер приехал в Россию семь лет назад. Он проживает в подмосковном Ромашкове и женат на гражданке России. Тренируется боец в зале Gor MMA.