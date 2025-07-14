Бывший диетолог Роналду запрещает футболистам ЦСКА есть говядину

Защитник армейцев Данил Круговой верит, что по методике специалиста игроки станут сильнее

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Бывший диетолог Криштиану Роналду Хосе Блеса запрещает футболистам ЦСКА есть говядину. Об этом ТАСС рассказал защитник ЦСКА Данил Круговой.

Блеса начал работать в ЦСКА после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды.

"Работа с бывшим диетологом Роналду - что-то новое. Пока очень сложно. Он все запрещает, мясо запрещает, - сказал Круговой. - Именно говядину. Готов убрать ее вообще сейчас. Не знаю, что будет дальше. Но, наверное, станем сильнее и лучше. Круто работать с таким специалистом".