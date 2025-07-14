Легкоатлетку Каграманову за последние семь недель проверили на допинг семь раз

Спортсменка отметила, что проблем с допингом в российской ходьбе сейчас нет

БРЕСТ /Белоруссия/, 14 июля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля за последние семь недель семь раз посещали Рейхан Каграманову, которая в субботу стала победительницей Кубка сильнейших спортсменов в ходьбе на 10 000 м. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Проблем с допингом в российской ходьбе никаких нет, мы являемся самыми тестируемыми спортсменами в России, - рассказала Каграманова. - За последние семь недель ко мне семь раз приходил допинг-контроль, наверно, брали пробы для паспорта крови".

"Я думаю, те сложные времена уже ушли, в России пришло новое поколение ходоков, которые даже в этих тяжелых условиях доказывают, что мы сильнейшие в мире. Конечно, очень хочется выехать за границу и завоевать медали на чемпионатах мира или Европы. Потому что если я этого не сделаю, то получится, что в мировом спорте меня и не было. А хотелось бы оставить свой след в мировой истории", - добавила спортсменка.

На Кубке сильнейших спортсменов в Бресте 28-летняя Каграманова победила с результатом 43 минуты 03,66 секунды, опередив финишировавшую второй Эльвиру Новосельцеву на 2,31 сек.

"Тяжело было морально, потому что соревнования проходили в острой борьбе до самых последних метров, поэтому победа очень ценная и тяжелая. Результат не очень высокий, но он пока лучший в мире в этом сезоне. Могу сказать, что была жаркая погода, идти было тяжело. Что касается наших взаимоотношений с Эльвирой, то мы не подруги, но входим в одну команду и тренируемся вместе", - заключила Каграманова.