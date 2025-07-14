Панарин объяснил разгромный счет в матче между игроками НХЛ и КХЛ

Встреча завершилась со счетом 15:3 в пользу игроков НХЛ

ТАСС, 14 июля. Разгромный счет в матче между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объясняется изменением уровня игры по сравнению с прошлым годом. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.

Встреча завершилась победой команды игроков НХЛ со счетом 15:3. Впервые подобный благотворительный матч состоялся в прошлом году, команды сыграли вничью (8:8).

"Уровень за год по сравнению с прошлым матчем немного изменился. Либо у КХЛ, либо у НХЛ. Тут каждый поймет по-своему", - сказал Панарин.

"Это матч, который я начинал делать еще три года назад, он был просто благотворительным. Из серии "кто захочет - поможет". Сейчас за счет праздника удается привлекать больше денег и спонсоров. Это хорошо, когда можно поиграть в хоккей, получить удовольствие, люди могут посмотреть неплохой матч и помочь нуждающимся", - добавил он.

Благодаря пожертвованию благотворительных партнеров и прибыли с продаж билетов в прошлом году удалось собрать 10 млн рублей. Адресную помощь получили более 30 детей и взрослых с ДЦП и различными опорно-двигательными нарушениями. В этом году была собрана сумма 30 млн рублей.