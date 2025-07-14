Елисеев рассказал, что около миллиона жителей России вовлечены в проекты федерации самбо

14 июля 1990 года был принят первый устав Всероссийской федерации самбо, что считается датой основания организации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация самбо (ВФС) 14 июля отмечает 35-летие со дня принятия устава организации, к этой дате организации удалось привлечь в свои проекты около миллиона жителей страны. Об этом рассказал глава ВФС Сергей Елисеев, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба организации.

14 июля 1990 года был принят первый устав ВФС, что считается датой основания организации.

"Мы гордимся, что наша федерация воспитала целую плеяду талантливых спортсменов, которые прославили Россию на мировой спортивной арене и доказали, что самбо - это уникальный отечественный вид спорта, вклад в будущее нашей страны, - рассказал Елисеев. - За годы системной работы мы достигли многого: за последние 24 года сборная команда России по самбо ни разу не проигрывала чемпионаты мира и Европы, ежегодно мы проводим свыше 150 турниров, наш вид спорта развивается во всех 89 регионах страны. Самбо включено в систему образования, ГТО и студенческого спорта, созданы и успешно развиваются образовательные проекты "Самбо в школу" и "Самбо в вузы" - инициативы, объединившей регионы, школы, вузы и молодежные центры по всей стране. В проектах уже принимают участие более миллиона человек".

В 2021 году самбо получило признание Международного олимпийского комитета и олимпийский статус, а в 2024 году министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о признании самбо олимпийским видом спорта в России.

Елисеев отметил, что толчок развитию вида спорта дал федеральный проект "За самбо", который последние несколько лет реализуется совместно с партией "Единая Россия". "Мы строим систему, где самбо доступно в каждом уголке: в городе и селе, школе и вузе, в силовых структурах и на международных аренах, - отметил Елисеев. - Спасибо всем тренерам, спортсменам, организаторам и волонтерам. Этот юбилей - результат вашей ежедневной работы".