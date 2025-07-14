Первые российские спортсмены прибыли на чемпионат мира в Сингапуре

Во вторник ожидается прибытие команды по синхронному плаванию

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Первые российские спортсмены прибыли на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре. Для участия в соревнованиях приехали пловцы на открытой воде, сообщили ТАСС в команде.

Соревнования по плаванию на открытой воде пройдут с 15 по 20 июля. В них выступят Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина, Денис Адеев, Савелий Лузин, Владислав Утробин.

Во вторник ожидается прибытие команды по синхронному плаванию. Российские прыгуны в воду и пловцы приедут в Сингапур на следующей неделе. Чемпионат мира проходит с 11 июля по 3 августа.

Ранее ТАСС сообщал, что условия предоставления российским и белорусским спортсменам нейтрального статуса запрещают им связывать свое выступление на чемпионате мира с их странами даже в социальных сетях, публикации эмодзи флагов и других национальных символов запрещены.

В Сингапуре выступят около ста российских и белорусских спортсменов. На турнир они допущены в качестве представителей двух команд - Нейтральных атлетов "Б" (NAB) и Нейтральные атлетов "А" (NAA).