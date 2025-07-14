В "Реал Сосьедад" сообщили, что Захарян несколько дней будет тренироваться индивидуально

Ранее стало известно, что российский футболист пропустил тренировку команды из-за болезни

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян недавно перенес болезнь, поэтому несколько дней будет заниматься по индивидуальной программе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

В понедельник газета Marca сообщила, что Захарян пропустил тренировку из-за болезни. Ранее сообщалось, что после отпуска футболист получил мышечное повреждение.

"Мышечная боль забыта. Это правда, что на прошлой неделе он, как и [нападающий мадридского "Реала" Килиан] Мбаппе, переболел вирусом, несколько дней он будет работать один, пока не восстановит свои силы на 100%", - сообщили в пресс-службе.

Захаряну 22 года. Ранее он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.