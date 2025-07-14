Дюков не видит препятствий для проведения матча между сборными России и Ирана осенью

Ранее стало известно, что игра может состояться в октябре

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Проведение товарищеского матча между сборными Ирана и России по футболу возможно осенью, препятствий для организации игры нет. Об этом ТАСС рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Матч между сборными России и Ирана возможен осенью, препятствий для его проведения сейчас нет", - сказал Дюков.

В марте агентство Tasnim сообщало о планах Федерации футбола Ирана организовать товарищеский матч с командой России 6 октября. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Федерация футбола Ирана вышла на связь, поэтому матч должен состояться.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от международных турниров. В 2025 году россияне обыграли команды Гренады (5:0), Замбии (5:0) и Белоруссии (4:1), а также сыграли вничью с нигерийцами (1:1).