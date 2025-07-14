Федерация санного спорта России обжалует в суде запрет на участие в Олимпиаде

Глава организации Наталия Гарт поблагодарила за поддержку Олимпийский комитет России и Минспорт РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) приняла решение в судебном порядке отстаивать права своих спортсменов, которым международная федерация отказала в отборе на Олимпийские игры 2026 года. Об этом ТАСС заявила президент ФССР Наталия Гарт.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии.

"Мы будем отстаивать права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх - 2026, - заявила Гарт. - 8 июля наши юристы направили в FIL уведомление о намерении подать апелляционное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на июньское решение конгресса FIL, которое продлило действие предыдущих ограничительных мер и применило их к процессу квалификации на Олимпийские игры. Международная федерация определила, что первой инстанцией рассмотрения нашего апелляционного заявления станет Арбитражный суд FIL".

"Я хочу поблагодарить Олимпийский комитет России, Минспорт РФ и лично Михаила Владимировича Дегтярева за оказанную федерации поддержку в такой непростой момент. Наш министр - человек слова и дела, и это вселяет веру в то, что однажды справедливость восторжествует. Кстати, после встречи Михаила Владимировича с руководством Международной федерации гимнастики (FIG) в Лозанне исполком этой организации пересмотрел правила допуска российских спортсменов в нейтральном статусе не только в личных, но и в командных дисциплинах к участию в международных турнирах", - отметила собеседница ТАСС.

Исполком FIG, заседавший 9 и 10 июля, разрешил российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него. Также россияне и белорусы получили право участвовать в командных соревнованиях и в состязаниях групп.

"Я надеюсь, что коллеги из FIL тоже прислушаются к словам руководителя главных спортивных ведомств России, который подчеркнул, что Олимпийский комитет России, Министерство спорта РФ и общероссийские спортивные федерации работают слаженно на благо интересов атлетов и развития спорта без дискриминации и ограничений, за идеалы справедливости, равенства и честной борьбы", - заключила Гарт.