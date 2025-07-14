В первый день нового сезона НХЛ пройдут три матча

Регулярный чемпионат стартует в ночь на 8 октября

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Три матча пройдут в первый день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В первом матче обладатель Кубка Стэнли последних двух сезонов "Флорида" дома сыграет с "Чикаго", встреча пройдет в ночь на 8 октября. В других встречах "Нью-Йорк Рейнджерс" примет "Питтсбург", "Лос-Анджелес" дома сыграет с "Колорадо".

Полное расписание будет опубликовано 16 июля.

Следующий регулярный чемпионат станет последним, в котором команды проведут по 82 матча. Начиная с сезона-2026/27 каждая команда будет проводить по 84 матча в регулярном чемпионате.